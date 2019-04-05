Движение «Честно» призвало кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год.

«А теперь серьезно. Движение «Честно» призывает Владимира Зеленского обнародовать декларацию за 2018. Финансовая прозрачность кандидатов тоже должна быть фактором того, за кого граждане отдают свой голос», - говорится в сообщении движения в Twitter.

Также на странице опубликовано обращение к Зеленскому за подписью координатора движения Виты Думанской.

Зеленский как кандидат в президенты декларировал свои доходы за 2017, поскольку избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018, а обязательным является декларирование состояния за предыдущий год.