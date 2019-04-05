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Сегодня, 5 апреля, около 01:00 разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл позиций ВСУ на Донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника», - говорится в сообщении.

В ходе короткого боя враг отступил, украинские военнослужащие взяли в плен боевика российско-оккупационных войск.

Пленник – Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (В/ч 08826).

Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил.
ForUm

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