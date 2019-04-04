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Журналисты Павел Казарин и Мирослава Барчук будут модерировать дебаты кандидатов в Президенты.

Об этом сообщил глава НОТУ Зураб Аласания во время заседания круглого стола на тему «Дебаты кандидатов в Президенты: нужны ли избирателям и о чем?», сообщает Укринформ.

«Мы предусматриваем все варианты. Мы даже просчитываем то, что было предложено штабами, включая НСК «Олимпийский», мы просчитываем смету. Предполагается, что ведущим будет тот самый модератор, который вел и «Обратный отсчет», имеется в виду Павел Казарин, а те дебаты, которые должны быть в пятницу, должна вести Мирослава Барчук», - отметил Аласания.

Как сообщал ForUm, кандидат в президенты Владимир Зеленский 3 апреля заявил, что дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Петром Порошенко должны состояться на НСК «Олимпийский».

После этого государственное предприятие НСК «Олимпийский» проинформировало, что не получало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов.

Позже Порошенко согласился на проведение дебатов на стадионе.
ForUm

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