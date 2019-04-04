Условия изменения места голосования в Украине содержат лишние препятствия. Об этом в интервью DW заявил представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Томас Ример.

По его словам, об этом говорится в предварительном заявлении ОБСЕ с выводами и оценками относительно первого тура голосования. «Как говорится в заявлении, избиратели имели возможность подать заявление относительно временного изменения места голосования без изменения собственного адреса. При этом избирателям нужно предоставить основания для этого, что было оценено нами как лишняя преграда на выборах президента, поскольку, в отличие от парламентских и местных выборов, месте голосования избирателей не имеет значения», – отметил он.

По словам Римера, эта процедура была упрощена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым нужно было лишь предъявить свой паспорт. Впрочем, процедура все равно является обременительной. «Всем избирателям, включая ВПЛ, необходимо снова подавать соответствующие заявления и предоставлять основания для этого, что является лишним препятствием для голосования. Несмотря на упрощенные процедуры, принятые Центральной избирательной комиссией Украины, меньше ста тысяч ВПЛ подали такие заявления перед первым туром. И эта процедура была особенно обременительной для избирателей, которые живут на неподконтрольной правительству территории, которым необходимо многократно проходить через блокпосты, чтобы проголосовать», - подчеркнул он.

Ример отметил, что оценить влияние бюрократических проблем на результаты первого тура невозможно, поскольку невозможно узнать, за кого бы проголосовали дополнительные избиратели. «Важным вопросом является то, столкнулись ли люди, которые имеют избирательное право, с препятствиями для его реализации. И в нашем заявлении делается вывод, что такая проблема действительно имела место», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, правом временно изменить место голосования в первом туре президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев.

Перед вторым туром граждане, желающие голосовать не по месту регистрации, также должны сообщить об этом в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования.