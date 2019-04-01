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Перед вторым туром президентских выборов граждане, желающие голосовать не по месту регистрации, должны сообщить об этом.

Об этом напомнил министр юстиции Павел Петренко.

«Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования», - написал он в Twitter.
ForUm

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