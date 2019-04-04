Сегодня состоялись испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

Ночью на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле». По данным СМИ, автомобиль Chevrolet принадлежал сотруднику военной разведки.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В ГПУ сообщили, что совершено покушение на теракт в отношении сотрудника спецслужбы. Злоумышленник скончался в больнице.

Действующий Президент Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский». Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона, но отмечает, что это пока нельзя назвать дебатами.

Центральная избирательная комиссия напомнила, что любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре.

В штабе кандидата в президенты действующего Президента заявили, что Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков, на НСК «Олимпийский». У Зеленского пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории «Евролаб» в 8:00.

Антимонопольный комитет оштрафовал на 869,27 млн грн 22 компании, которые в 2016 году участвовали в закупках услуг питания Министерством обороны.



Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

Депутаты Киевсовета поддержали переименование улицы Ивана Кудри в Печерском районе столицы в честь сенатора Соединенных Штатов Америки Джона Маккейна.

Подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил фигурантов «дела украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к длительным срокам заключения. Предложенные кандидатами на пост президента дебаты на НСК «Олимпийский» могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом «О выборах президента Украины» теледебатами, заявили в ЦИК.