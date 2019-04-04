Антимонопольный комитет оштрафовал на 869,27 млн грн 22 компании, которые в 2016 году участвовали в закупках услуг питания Министерством обороны.

Об этом сообщила госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Так, признаны виновными компании: ООО «Визит» (97,4 млн грн), ООО «Укрпродакорд ОР» (204,4 млн грн), ООО «Военторг» (363,9 млн грн), ООО «Геус-групп» (более 1 млн грн), ООО «Продвсесвит» (более 1 млн грн), ООО «Время мечты» (более 1 млн грн), ООО «Транс Логистик Центр» (6 млн грн), ООО «Ректан» (более 1 млн грн), ООО «Латорица-Темп» (22 млн грн), ООО «Валета С» (1,3 млн грн), ООО «Сбалансированное питание» (1,3 млн грн), ООО «ПКФ «САВА» или ООО «Страттон Сильвер» (2 млн грн), ООО «Региональная кейтеринговая компания» (7,4 млн грн), ООО «Страттон ИНФО» или ООО «Авика» (более 2 млн грн), ООО «Арта групп» (1,7 млн грн), ЧП «Артек-Союз» (22,8 млн грн), НПФ «Исток-Днепр» (2,8 млн грн), ООО «Статпостач» (1,7 млн грн), ООО «Ольмира» (680 тыс. грн), ООО «Интера» (более 1 млн грн), ООО «Пирятинский деликатес» (93,8 млн грн), ООО «Импел Гриффин Групп» (32,5 млн грн).

Загребельская отметила, что речь идет о тендерах Минобороны на закупку услуг по обеспечению питанием по контракту личного состава воинских частей Вооруженных сил. Всего комитет расследовал семь процедур с ожидаемой стоимостью более 2,5 млрд грн. «Участниками указанных тендеров было отозвано более 70 тендерных предложений, несмотря на то, что предложения последних были наиболее экономически выгодными и могли быть определены победителями заказчиком. В результате отзыва более экономически выгодных предложений победителями были признаны компании с большей ценой (в том числе победу получили компании, которые занимали ниже, чем десятую позицию в рейтинге по стоимости предложения). Отзывы предложений были синхронными и совпадали по времени», - написала она.