Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.
Как сообщается на сайте ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,24% избирателей (5 713 825 человек), за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,95% (3 014 523), за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,4% (2 532 230), за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,67% (2 205 974), за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,91% (1 306 411).
1,18% бюллетеней признаны недействительными.
Как ранее сообщал ForUm, явка избирателей составила 62,8%. В голосовании приняли участие 18 893 879 граждан.
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