Сегодня, 4 апреля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование улицы Ивана Кудри в Печерском районе столицы в честь сенатора Соединенных Штатов Америки Джона Маккейна, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Соответствующее решение поддержали 71 депутат Киевсовета.

Отмечается. что именно эту улицу переименовали, ведь Кудря был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны. Его главной задачей была борьба с «украинскими националистами».

«Маккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране. Он неоднократно бывал на фронте. Хочу отметить, что к нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением почтить имя Джона Маккейна в столичной топонимике. Поэтому вполне логично, что Киевсовет назвал одну из улиц в его честь», - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Он также отметил, что инициативу переименования поддержала семья американского политика. Киевсовет получил официальное письмо от жены сенатора Синди Маккейн.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), у которого была диагностирована опухоль мозга, ушел из жизни 25 августа 2018 года в возрасте 81 года.

Маккейн был критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летального оружия для обороны от агрессии Москвы.

В начале сентября 2018 года Президент Петр Порошенко попросил Киевский городской совет присвоить улице Ивана Кудри имя Маккейна.