Злоумышленник, пытавшийся заложить взрывчатку под автомобиль в Голосеевском районе Киева, скончался в больнице, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Во время закладки взрывчатки в результате срабатывания взрывного устройства указанный человек получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался в больнице, не приходя в сознание», – заявили в прокуратуре.

ЧП произошло в 03:17.

В ведомстве подчеркнули, что совершено покушение на теракт в отношении сотрудника спецслужбы. При этом, о каком именно ведомстве идет речь, в ГПУ не уточняют.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в городе Киеве, процессуальное руководство поручено военным прокурорам Главной военной прокуратуры ГПУ.

Напомним, 4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику военной разведки.

В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, который предпринял попытку установить мину под машину. Он задержан правоохранителями.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.