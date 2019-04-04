Предложенные кандидатами на пост президента дебаты на НСК «Олимпийский» могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом «О выборах президента Украины» теледебатами. Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в комментарии Укринформу.

«То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (О выборах президента Украины. - Ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации», - отметил он.

Радченко подчеркнул, что статья 62 закона о выборах президента определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе «Олимпийский», имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно «проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций». По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

«Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Это разница», - добавил зампредседателя ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования (второго тура. - Ред.) агитация кандидатов на пост президента не допускается.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начала переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов.