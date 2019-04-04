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Подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил фигурантов «дела украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к длительным срокам заключения, сообщает Крым.Реалии.

Каждому из них суд присудил 14 лет тюрьмы.

Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей.

На заседании Севастопольского городского суда 2 апреля обвинение запросило для фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Дудки 15 лет лишения свободы. 4 из них он должен провести в тюрьме, остальные 11 лет в колонии строгого режима. Другого обвиняемого по этому делу – Алексея Бессарабова – российская прокуратура просила приговорить к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы, из них 4 года он должен провести в тюрьме, остальные 10 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

 
ForUm

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