Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона «Олимпийский», но отмечает, что это пока нельзя назвать дебатами, сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу телеканала.

На Общественном ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

«Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты», - объясняют в пресс-службе.

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.