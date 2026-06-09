Глядачі аплодували юної гімнастка з Одещини, яка втратила ногу через обстріл, але виборола «золото» на турнірі в Румунії

Гімнастка з Чорноморська Олександра Паскаль здобула золоту медаль на турнірі Carla’s Rhythmic Cup у Румунії. Про це у Телеграмі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“На престижному турнірі «Carla’s Rhythmic Cup» у Румунії юна гімнастка з Чорноморська виборола золоту нагороду”, - написав Кіпер.

Очільник регіону додав, що глядачі аплодували не лише майстерності Олександрі, а й її неймовірній внутрішній силі.

Міжнародний турнір Carla’s Rhythmic Cup проходив у румунському місті Брашов.

Раніше ForUA повідомляв, що Олександра Паскаль втратила ногу внаслідок російського ракетного удару 16 травня 2022 року, який стався в смт Затока. Раніше Олександра займалась танцями та гімнастикою, виступала й отримувала нагороди. Але в травні після влучання російської ракети дитина опинилася під завалами. Понад два тижні дівчинка провела в реанімації. У неї був відкритий перелом руки, зламані чотири ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Лікарі змушені були ампутувати їй ногу. Попри втрату кінцівки, дівчинка продовжила займатися гімнастикою.

Наприкінці 2025 року Паскаль отримала Державну нагороду «Майбутнє України» від президента Володимира Зеленського.