Трамп попередив Нетаньягу про ізоляцію

Президент США Дональд Трамп попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що у разі продовження ударів по Ірану той може опинитися в ізоляції.

"Я сказав: "Бібі, тобі краще бути обережним, інакше ти незабаром залишишся сам на сам", - сказав він.

Трамп зазначив, що Ізраїль дуже пізно поінформував США про удари по Ірану в неділю, які наразі припинилися. Нетаньягу дав зрозуміти, що удари можуть поновитися, повідомляє Axios.

Трамп заявив, що п'ять країн регіону закликали його втрутитися у ситуацію з Нетаньягу після нещодавніх ударів.

"Ці країни були дуже стурбовані. Їм подобається угода, яку ми обговорюємо", - сказав Трамп.

За словами Трампа, з ним зв'язалися іранські чиновники, заявивши, що припинять обстріл, якщо Ізраїль відступить.

"Вони зателефонували нам і сказали, що більше не будуть здійснювати атак, і попросили нас сказати Ізраїлю, щоб той також припинив атаки", - сказав він.

Фото: armenpress.am.