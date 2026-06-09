﻿
Надзвичайні події

Прикордонники виявили тіло чоловіка поблизу кордону з Румунією

Прикордонники виявили тіло чоловіка поблизу кордону з Румунією

Українські прикордонники під час патрулювання виявили тіло невідомого чоловіка у важкодоступній гірській місцевості поблизу державного кордону з Румунією. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією ДПСУ, тіло чоловіка знайшов прикордонний наряд під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону.

Зараз дивляться

Загиблого виявили у важкодоступній гірській місцевості приблизно за 3,5 км від державного кордону.

Після цього на місце події викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та з’ясовують обставини його смерті.

У Держприкордонслужбі закликали громадян не наражати себе на небезпеку та утриматися від пересування у важкодоступних прикордонних районах.

Там наголосили, що гірська місцевість, особливо за несприятливих погодних умов, становить загрозу для життя та здоров’я.

Фото: ДПСУ

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

держкордонДПСУЗакарпаттяРумунія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський хоче вивезти Росію на дипломатичний трек
Полiтика 09.06.2026 14:54:19
Зеленський хоче вивезти Росію на дипломатичний трек
Читати
Лікарі продавали гіпертонію та діабет за $11,5 тисяч у Кропивницькому
Суспiльство 09.06.2026 14:16:17
Лікарі продавали гіпертонію та діабет за $11,5 тисяч у Кропивницькому
Читати
США оголосять про повну перемогу над Іраном у найближчі два тижні
Свiт 09.06.2026 13:50:29
США оголосять про повну перемогу над Іраном у найближчі два тижні
Читати

Популярнi статтi