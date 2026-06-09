Прикордонники виявили тіло чоловіка поблизу кордону з Румунією

Українські прикордонники під час патрулювання виявили тіло невідомого чоловіка у важкодоступній гірській місцевості поблизу державного кордону з Румунією. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
За інформацією ДПСУ, тіло чоловіка знайшов прикордонний наряд під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону.
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Загиблого виявили у важкодоступній гірській місцевості приблизно за 3,5 км від державного кордону.
Після цього на місце події викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.
Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та з’ясовують обставини його смерті.
У Держприкордонслужбі закликали громадян не наражати себе на небезпеку та утриматися від пересування у важкодоступних прикордонних районах.
Там наголосили, що гірська місцевість, особливо за несприятливих погодних умов, становить загрозу для життя та здоров’я.
Фото: ДПСУ
Автор: Сергій Ваха