Прикордонники виявили тіло чоловіка поблизу кордону з Румунією

Українські прикордонники під час патрулювання виявили тіло невідомого чоловіка у важкодоступній гірській місцевості поблизу державного кордону з Румунією. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією ДПСУ, тіло чоловіка знайшов прикордонний наряд під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону.

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Загиблого виявили у важкодоступній гірській місцевості приблизно за 3,5 км від державного кордону.

Після цього на місце події викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та з’ясовують обставини його смерті.

У Держприкордонслужбі закликали громадян не наражати себе на небезпеку та утриматися від пересування у важкодоступних прикордонних районах.

Там наголосили, що гірська місцевість, особливо за несприятливих погодних умов, становить загрозу для життя та здоров’я.