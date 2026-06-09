Зеленський очікує на сильні політичні рішення від ЄС

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі політичні рішення Європейського Союзу щодо майбутнього членства України.

Зеленський заявив, що Україна зробила все необхідне для того, щоб відкрити всі шість кластерів у перемовинах щодо вступу в ЄС, та анонсував прогрес у цьому питанні на найближчих зустрічах лідерів Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

"Жодних перепон немає, і важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили. Бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів", – наголосив він.

Він закликав ЄС продовжувати санкційний тиск на Росію, насамперед затвердивши 21-й пакет санкцій. За словами президента, нові обмеження мають бути націлені на російський "тіньовий флот".