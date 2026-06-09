Зеленський хоче вивезти Росію на дипломатичний трек

"Головне, що сьогодні дуже важливо підготуватися до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Європейського Союзу, групи Семи і НАТО. Червень, липень в цьому році можуть визначити дуже багато", – заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив на необхідності чіткого руху у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна може ще щось принести. Він додав, що Росія втрачає на фронті більше 30 тис. солдатів вбитими та важко пораненими щомісячно. Українські далекобійні санкцій мають сильний вплив на російську логістику, нафтопереробну галузь, і на російське військове виробництво, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Треба тиснути далі і вивезти Росію на дипломатичний трек", – наголосив президент.