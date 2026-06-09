Тараканівський форт руйнується: Міноборони не має коштів на реставрацію

Тараканівський форт на Рівненщині перебуває в непридатному технічному стані, а коштів на його реставрацію в бюджеті Міністерства оборони на 2026 рік не передбачено.

Про це повідомили у Центральному управлінні інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначили, що форт є нерухомим військовим майном Міністерства оборони та перебуває на балансі Квартирно-експлуатаційного відділу міста Рівне як військове містечко №13 Дубенського гарнізону.

Водночас офіційного підтвердження того, що споруда має статус об’єкта культурної спадщини, наразі немає.

У ЗСУ також підтвердили, що технічний стан форту є незадовільним. При цьому в бюджеті Міноборони на поточний рік не закладено фінансування на проведення протиаварійних робіт, збереження чи реставрацію об’єкта.

Разом із тим у військовому відомстві нагадали, що ще з 2011 року розглядалася можливість передачі форту у спільну власність територіальних громад Рівненської області для створення музейно-рекреаційного комплексу. За поданням Міноборони навіть був підготовлений відповідний проєкт урядового розпорядження. Однак у 2018 році урядовий комітет доручив додатково вивчити доцільність такої передачі, після чого питання фактично не просунулося.

У квітні 2026 року стало відомо про обвал частини Центральної казарми Тараканівського форту. Після цього Рівненська обласна військова адміністрація звернулася до Міноборони з проханням терміново обмежити доступ відвідувачів до об’єкта та провести протиаварійні роботи. Також Мінкультури запропонували внести форт до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Зі свого боку Міністерство культури рекомендувало Рівненській ОВА та Тараканівській сільській раді здійснювати постійний моніторинг стану споруди та вживати необхідних заходів реагування.

Питання передачі форту громаді та його перетворення на туристичний об’єкт обговорюється вже кілька років. У різний час керівництво Рівненської області повідомляло про досягнуті домовленості з Міноборони щодо передачі комплексу разом із земельною ділянкою для розвитку туристичної інфраструктури. У 2020 році тодішній президент Володимир Зеленський також обіцяв сприяти вирішенню цього питання та заявляв про намір включити Тараканівський форт до програми "Велика реставрація".

Попри це, об’єкт і досі залишається на балансі Міністерства оборони, а його стан продовжує погіршуватися.