Федеральний суд США визнав незаконними додаткові збори за робочі візи, введені за Трампа

Федеральний суд США визнав незаконним запровадження адміністрацією президента Дональда Трампа додаткового збору у розмірі 100 тис. доларів для заявників на отримання робочих віз H-1B. Про це повідомляє CNBC.

Відповідне рішення 8 червня ухвалив окружний суддя Лео Сорокін, розглянувши позов, поданий генеральними прокурорами 20 штатів, де при владі перебувають демократи.

Суд дійшов висновку, що глава держави перевищив свої повноваження, коли встановив новий платіж для іноземних фахівців, які претендують на робочу візу H-1B. На думку судді, цей збір фактично є новим податком, а право запроваджувати податки належить Конгресу США, а не президенту.

У своєму рішенні Сорокін також послався на недавню позицію Верховного суду США, який у лютому визнав незаконною частину тарифних обмежень, запроваджених Трампом із використанням законодавства про надзвичайний стан. Суддя зазначив, що в обох випадках президент намагався реалізувати повноваження, які не були прямо надані йому законом.

Водночас адміністрація Трампа не погоджується з таким трактуванням. Представники Білого дому наполягають, що імміграційне законодавство дозволяє президентові вживати додаткових заходів щодо в'їзду іноземців, якщо це, на його думку, відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

У зв'язку з цим адміністрація президента вже заявила про намір оскаржити рішення федерального суду в апеляційній інстанції.