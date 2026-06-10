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Суспiльство

Погода 10 червня: спека до +31 з грозами та дощами

Погода 10 червня: спека до +31 з грозами та дощами

Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. Атмосферні фронти відступлять, тому в частині регіонів встановиться суха та тепла погода.

За прогнозом синоптиків, без опадів день мине у північних та більшості центральних областей. Водночас на заході, півдні та сході через активні конвективні процеси очікуються короткочасні дощі та грози. Подекуди негода супроводжуватиметься градом і шквалистим вітром до 15-20 м/с.

Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень становитиме комфортні +23...+28 градусів, а на Закарпатті стовпчики термометрів можуть піднятися до +31 градуса.

У Києві та області середа обійдеться без дощів. У столиці повітря прогріється до +26...+28 градусів, по області очікується +23...+28 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогнозпогода в Києвіпогода 10 червня
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