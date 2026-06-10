Союз США та Ізраїлю дає тріщину на тлі іранської кризи

На Близькому Сході зростає напруга навколо можливого нового витка протистояння між Ізраїлем та Іраном. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна не виключає сценарію, за якого буде змушена діяти самостійно — навіть без підтримки Сполучених Штатів.

За словами ізраїльського прем’єра, Ізраїль усвідомлює ризики такого кроку, однак залишає за собою право на рішучу відповідь у разі загострення загроз з боку Тегерана. Ця заява прозвучала на тлі зростаючих сумнівів у Єрусалимі щодо можливих дій Вашингтона та позиції президента США Дональда Трампа, який, за даними медіа, схиляється до дипломатичного врегулювання з Іраном.

Як повідомляє The Jerusalem Post, американська сторона після нещодавніх подій сигналізувала про небажання підтримувати масштабну ескалацію, наполягаючи на стриманості та переговорах. Це, у свою чергу, викликає занепокоєння в ізраїльському керівництві, яке розглядає більш жорсткі сценарії реагування.

За інформацією видання, після одного з іранських ракетних ударів в Ізраїлі розробляли план масштабної військової операції із залученням десятків бойових літаків та ураженням широкого спектра цілей на території Ірану. Однак після політичних консультацій та сигналів з Вашингтона від цих намірів відмовилися, обмежившись точковими ударами по окремих об’єктах військової інфраструктури.

Ситуація ускладнюється тим, що ізраїльська сторона дедалі скептичніше оцінює перспективи нових домовленостей між США та Іраном. Військове керівництво країни також висловлює сумніви щодо ефективності можливих дипломатичних рішень, вважаючи їх недостатніми для гарантування безпеки.

На тлі цих заяв регіон залишається у стані підвищеної готовності, а баланс між дипломатією та силовими сценаріями виглядає дедалі хиткішим.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що у разі продовження ударів по Ірану той може опинитися в ізоляції.