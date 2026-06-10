У Конго вже понад 100 людей померли від Еболи

У східних регіонах Демократичної Республіки Конго менш ніж за місяць після оголошення спалаху Еболи зафіксовано щонайменше 101 летальний випадок, повідомляє Associated Press.

За даними останнього звіту, з 550 підтверджених випадків інфікування 101 завершився смертю, ще 19 пацієнтів одужали.

Основним осередком поширення хвороби залишається провінція Ітурі, де зафіксовано понад 90% усіх випадків. Окремі інфікування також виявлені в Північному та Південному Ківу, а також в Уганді.

Вважається, що реальна кількість випадків захворювання у ДР Конго є вищою, оскільки спалах був підтверджений із запізненням в кілька тижнів. Водночас рівень відстеження контактів, який останніми днями покращився, все ще залишається на рівні 64%.

Зазначається, що подоланню спалаху Еболи перешкоджають напади на медичних працівників з боку місцевих жителів, скептицизм серед частини місцевого населення та збройні конфлікти у гарячих точках.

Останній спалах Еболи спричинений штамом Бундібуджо. Наразі проти нього не існує затвердженої вакцини чи методів лікування, на відміну від штаму Заїр, який став причиною більшості з 16 попередніх спалахів у Конго.

За словами представників влади, зростання кількості випадків захворювання частково пояснюється розширенням діагностичних можливостей.