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В голосовании на выборах президента приняли участие свыше 17 млн из более чем 26 млн избирателей. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНИАН.

По ее словам, получили избирательные бюллетени на участках 17 млн 599 избирателей, а в избирательные списки были включены 26 млн 770 тыс. 419 избирателей.

Также Слипачук отметила, что первые данные с избирательных участков начали поступать из зарубежного избирательного округа, то есть с участков в других странах, где голосование началось и закончилось раньше, чем в Украине, согласно часовым поясам, а также с небольших участков в Украине, где уже смогли посчитать и передать данные в окружные избирательные комиссии.

Кроме того, Слипачук призвала наблюдателей и представителей СМИ, которые, согласно закону, находятся на участках при подсчете голосов, не вмешиваться в работу комиссий.

«Своей сосредоточенностью на этом процессе, своим наблюдением вы должны помочь членам избирательных комиссий все сделать в соответствии с законом. Я очень призываю всех не пытаться вмешиваться в работу комиссий», - отметила она. В то же время Слипачук добавила, что высоко оценивает работу избирательных комиссий.

Напомним, по данным из 168 из 199 территориальных избирательных округов (кроме зарубежного избирательного округа), явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,49%.
ForUm

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