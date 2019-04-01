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По состоянию на 20:00 явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,49%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Данные о явке поступили с 168 из 199 территориальных избирательных округов (кроме зарубежного избирательного округа).

Лидерами по активности избирателей являются Львовская (68,88%), Волынская (68,33%) области и Киев (68%).

Самая низкая явка в Закарпатской области (46,99%).

Как ранее сообщал ForUm, по данным экзит-пола «Социс», во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 29,25% голосов избирателей и Петр Порошенко с 19,19% голосов. Юлия Тимошенко набирает 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%. 

По данным Национального экзит-пола, за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,6%, за действующего Главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.

 
ForUm

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