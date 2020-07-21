Полиция назвала антирекорды по нарушению скоростного режима, зафиксированные с 13 по 19 июля.
Так, зафиксированы 203 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.
Наибольшей скорость была у автомобиля BMW X6, ДОУ KA283*** - 218 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.
Больше всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Reno Duster, ДОУ BC969 *** - 23 раза».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время