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В день голосования зарегистрировано 129 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Среди них больше всего  в Харьковской – 59, в Черкасской – 25 и Львовской областях – 10, сообщила пресс-служба полиции.

В основном события касались незаконной агитации – 36, невыполнения решения избирательной комиссии – 7, фотографирование бюллетеня или избирательной документации – 6, возможного подкупа избирателей – 5, незаконного уничтожения избирательной документации – 5, нарушение права на пользование помещениями во время избирательной кампании – 4, нарушение порядка ведение реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 4, фальсификации избирательных документов или ее попытка - 4, незаконного использования избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 1.

По результатам проверки начаты четыре уголовных производства:

- 2 – по ч. 1 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) – в Харьковской и Черкасской областях;

- 2 – по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме) – в Харьковской области.

Также после проведения проверки составлены три административных протокола: 2 – по ст. 212-10 (Нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях - в Киевской и Черкасской областях, 1 - по ст. 212-23 (Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня...) Кодекса Украины об административных правонарушениях - в Харьковской области.

В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Все участки закрылись в срок, начался процесс подсчета голосов. Полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в ТИК и ОИК.
ForUm

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