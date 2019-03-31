В воскресенье, 31 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) российские оккупационные войска от начала текущих суток осуществили один обстрел позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В штабе сообщили, что в течение текущих суток боевики осуществили обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно в районе населенного пункта Лебединское. Пророссийские наемники при обстреле использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

«Потерь среди наших защитников нет», - заявили в пресс-центре ООС.

Также они сообщили, что украинские военные совершили ответный огонь. В настоящее время потери противника уточняются.

«Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных», - добавили в пресс-центре.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 марта, в зоне проведения операции О'бъединенных сил на Донбассе ранения получили двое украинских военных.