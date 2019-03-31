Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» наши защитники были обстреляны трижды: дважды – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Пески», - говорится в сообщении.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» враг открывал огонь трижды, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно из тяжелого вооружения: дважды из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотошковское; из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское.
В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
По данным разведки, 30 марта ответным огнем двое оккупантов были уничтожены, шестеро – ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
Напомним, вчера боевики обстреляли Авдеевку и Пески.
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