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За минувшие сутки российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» наши защитники были обстреляны трижды: дважды – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Пески», - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» враг открывал огонь трижды, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно из тяжелого вооружения: дважды из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотошковское; из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 30 марта ответным огнем двое оккупантов были уничтожены, шестеро – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, вчера боевики обстреляли Авдеевку и Пески.
ForUm

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