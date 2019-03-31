также в разделеОбщество
Главе Госрезерва Мосийчуку вручили обвинительный акт в аэропорту 107
Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах 35
Украина перешла на летнее время 50
Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО 30
На Закарпатье судья попался на взятке 15
Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах 9
29 марта. Картина дня 32
ГПУ отказалась предоставить «список Йованович» 38
Водителям разрешили подтверждать наличие автогражданки с помощью гаджета 25
«За кандидата П.»: Полиция заявила о крупной схеме подкупа избирателей 127
С апреля в Украине стартует нерестовый запрет на вылов рыбы 34
Розенко обещает подправить монетизацию субсидий к следующему сезону 27
Команда Зеленского заблокировала журналистов в Facebook 109
Работодателей обяжут оборудовать рабочие места для инвалидов 12
НАБУ задержало на взятке одесского судью 26
СБУ блокировала канал поставки Россией вооружений в санкционные страны 35
СМИ: Зеленский лишился доли в российском бизнесе в пользу «кварталовца» 37
СБУ пресекла хакерскую атаку на популярные украинские СМИ 18

В Украине 31 марта для патрулирования Черного и Азовского морей, а также реки Дунай дополнительно назначили восемь тактических групп морской охраны. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что присутствие морской охраны усилили дополнительным корабельно-катерным  составом. Пограничники усилили меры безопасности для оперативного выявления и отслеживания обстановки вокруг стратегических объектов (портов и нефтяных терминалов), чтобы предотвратить провокации и диверсии, в том числе в день выборов президента.

Уточняется, что распределение сил и средств спланировано таким образом, что каждый военнослужащий сможет воспользоваться правом на волеизъявление.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги