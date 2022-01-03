С начала 2022 пограничники пропустили через государственную границу на въезд и выезд всего более 141 тыс. человек, а также 23,7 тыс. транспортных средств.

Отказано в пропуске 97 иностранцам, из них 25 – граждане РФ, сообщили в ведомстве.

Пограничные наряды задержали 10 человек за незаконное пересечение и попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска.

С использованием программного обеспечения SafeBorder с начала 2022 года пограничники проверили более 24 тыс. COVID-19-сертификатов, обнаружили 6 поддельных (3 – в ОКПП «Киев» и 3 в пунктах пропуска Южного регионального управления).

В пунктах пропуска пограничники вручили 24 правонарушителям копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Для обеспечения ритмичности пропускных операций на период Новогодних и Рождественских праздников в пунктах пропуска увеличено количество пограничных нарядов по проверке документов и осмотру транспортных средств.

Гражданам, планирующим заграничные путешествия, рекомендуем выбирать наименее загруженные пункты пропуска. Состояние загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на онлайн-ресурсах, в том числе на официальном сайте Госпогранслужбы Украины https://dpsu.gov.ua/ru/map/ или на странице Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы.