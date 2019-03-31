В Киеве городской глава Виталий Кличко одним из первых проголосовал на президентских выборах. На избирательный участок он приехал на велосипеде, сообщает Информатор.

Мэр столицы приехал на избирательный участов в лицее имени Ивана Богуна во время утренней прогулки на велосипеде. Рассказывать журналистам, за кого голосовал, Кличко отказался и заявил, что главное - это движение Украины в Европу, а не имя президента.

Отмечается, что очередей на участке пока что нет.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.