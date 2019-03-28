Служба безопасности Украины назвала фейком сообщения прокремлевских СМИ о якобы деятельности в Сирии украинской ЧВК «Вега». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В сети интернет появилось «журналистское расследование в отношении украинской ПВК в Сирии», о подготовке которого Службе безопасности Украины стало известно из оперативных источников еще в конце января этого года. После ряда разоблачительных брифингов СБ Украины по тайной деятельности и преступлений спецподразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием «ЧВК Вагнера» в Украине, Сирии, Судане и ЦАР, в том числе о причастности наемников к убийству российских журналистов О. Джемаля, К. Радченко и В. Расторгуева, руководство спецслужб России в срочном порядке пыталось сфабриковать «адекватный ответ». С этой целью подконтрольное Е. Пригожину «Федеральное агентство новостей» (ФАН) получило от российских спецслужб задание подготовить фейковое расследование на тему украинского присутствия в Сирии», – говорится в сообщегнии.

В СБУ отметили, что первая попытка, предпринятая через аффилированное с ФАН так называемое «информационное агентство «ANNA-News» в начале февраля 2019 года, оказалась крайне неудачной. Постановочные фото тренировки в Сирии местных боевиков якобы вроде с участием бойцов несуществующей украинской ЧВК «Вега», роль которых выполняли российские наемники «Вагнера», не вызывали никакого информационного резонанса.

В спецслужбе сообщили, что после этого несколько информационных ресурсов за пределами России получили предложение от представителей ФАН провести за денежное вознаграждение, но на основании предоставленных ФАН материалов, «собственное журналистское расследование» о деятельности в Сирии мифической украинской ЧВК «Вега».

«Учитывая изложенное, Служба безопасности Украины обнародовала дополнительную информацию, которая разоблачает роль ГУ ГШ в распространении фейка о существовании украинской ЧВК «Вега». Понимаем, что эти сведения являются неудобными для авторов «журналистского материала», ведь в значительной мере опровергают выданное ими «расследования», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что, во-первых, функционирование любых частных военных компаний не предусмотрено законодательством Украины. «ООО «ВЕГА СТРАТЕДЖИК СЕРВИСЕС» было действительно зарегистрировано в г. Николаеве в 2011 году гражданином Украины Смолиным А. А., но не имеет никакого отношения к «частным военным компаниям». Сфера деятельности указанного ООО связана с работой частных охранных фирм и сопутствующих услуг.

По данным ведомства, в 2013 году указанная компания фактически прекратила свою работу в Украине после выезда Смолина в РФ. В то же время имеющаяся у СБУ информация свидетельствует, что ее московский филиал во главе с гражданином Украины Джиникашвили Д. В. в начале 2014 активно использовался сотрудниками спецслужб РФ как структура прикрытия для вербовки российских наемников для участия в боевых действиях в Украине.

Во-вторых, лицо Джиникашвили Дмитрия Владимировича, 17.07.1987 г.р., хорошо известно Службе безопасности Украины еще с 2011 года как руководителя пророссийской общественной организации «227. Ни шагу назад ». В сентябре 2013 года Джиникашвили убыл в Москву, где вступил в ряды так называемого «Славянского корпуса» и принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Сирии вместе с гражданами РФ Уткиным Д.В., Камыниным В.А., Кальмановим В. В. и другими.

В конце 2014 был направлен на Донбасс в составе спецподразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием «ПГК Вагнера», а в 2016-2017 - в ЦАР как санинструктор 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ППК «Вагнера».

С 2017 Джиникашвили занимает должность инструктора в другой внештатной структуре российской военной разведки - так называемом «международном центре боевой и специальной подготовки «Волк» (г. Ростов-на-Дону). По информации Службы безопасности Украины, указанный центр активно используется ГУ ГШ ВС РФ для привлечения агентуры на территории европейских стран под прикрытием проведения специальных сборов для иностранных парамилитарных структур.

Деятельность этого центра и инструктора Джиникашвили подробно освещалась украинским волонтерским сообществом «Ихтамнет_М0209» в марте текущего года.

Также в СБУ сообщили, что в течение 2017-2018 годов к работе в указанном центре российской военной разведки вместе с Джиникашвили привлекались и другие наемники «ЧВК Вагнера» из числа граждан РФ - жителей Ростовского области.

Службой безопасности Украины подготовлена соответствующая информация для партнерских спецслужб европейских стран о деятельности ГУ ГШ ВС РФ под прикрытием МЦБСП «Волк».

«В-третьих, сообщаем, что граждан Украины Смолин Анатолий Анатольевич 29.08.1964 г.р., после окончания в 1988 году Санкт-Петербургского высшего военно-морского училища им. Фрунзе был зачислен в ряды КГБ СССР (Пограничные войска). С 1993 по 1997 год проходил службу в органах МВД Украины, уволен за дискредитирующие обстоятельства (потеря огнестрельного оружия). Работал в различных коммерческих структурах Николаева, связанных с охранным бизнесом, в том числе организовывал тренировочные курсы для работников частных охранных служб. В 2012 году продал собственное недвижимое имущество и вместе с семьей уехал в РФ. Ключевой причиной выезда является уклонение Смолина от возвращения значительных денежных долгов. С этого времени никакой финансово-хозяйственной деятельности на территории Украины Смолин не осуществляет», – говорится в сообщении.

По данным спецслжбы, в течение 2014 года Смолин пытался дистанционно через электронную переписку восстановить контакты в Николаеве, предлагая знакомым «трудоустройство в российской частной военной компании». С этой целью посылал анкеты, в которых значительное количество вопросов было связано с отношением опрошенных к аннексии АР Крым и готовности к участию в боевых действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований.

По информации Службы безопасности Украины, с 2016 года Смолин через подконтрольные ему российские охранные структуры занимается вербовкой наемников в спецподразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием «ЧВК Вагнера».

«Таким образом, обнародованная в СМИ с подачи спецслужб РФ фейковая информация о функционировании в Сирии украинской частной компании «Вега» не соответствует действительности. Указанные в журналистском материале граждане Смолин А.А. и Джиникашвили Д.В. покинули Украину до 2014 года и долгое время активно сотрудничают с российской военной разведкой», – подчеркнули в СБУ.

Как отметил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак: «Члены террористического синдиката российских спецслужб под названием ЧВК «Вагнера» не имеют гражданства. За последние годы СБУ вытянуло на свет сотни наемников этого внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ, среди которых есть и выходцы из Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Сербии и других стран. Единственное, что их объединяет - готовность убивать кого-либо в любой точке мира по указанию и за деньги Кремля. И никакие российские фейки уже не могут скрыть эту правду от мирового сообщества».

Напомним, 25 января СБУ обнародовала материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружение доставляется в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО «М Инвест» - коммерческой структуры «повара Путина» Е.Пригожина. Более того, именно через ООО «М Инвест» осуществлялось заказ билетов для «пассажиров» этих авиарейсов 223 летного отряда МО РФ, которыми оказались сотрудники внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнера».

Позже СБУ опубликовала список из 149 наемников российской ЧВК «Вагнера», принимавших участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.