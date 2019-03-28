Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела против должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы за «неправосудный приговор российским гражданам».

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики по ч. 2 ст. 299 УК РФ по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности граждан Российской Федерации, выполнявших свой служебный долг по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в январе 1991 года в городе Вильнюсе Литовской ССР», - сообщается на сайте следкома.

Граждане РФ привлечены правоохранительными органами Литвы к уголовной ответственности за создание и участие в организованной группе в целях ограничения суверенных полномочий Литовского государства, свержения законно сформированной власти Литвы и препятствования ее работе, а также в совершении преступлений против человечности и военных преступлений в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, в ходе которых погибли 14 человек, а более 700 лицам причинены телесные повреждения.

27 марта Вильнюсский окружной суд вынес «заведомо неправосудный приговор» в виновности экс-министра обороны СССР маршала Советского Союза Дмитрия Язова, Михаила Головатова, Юрия Меля и Иных людей Российской Федерации в совершении преступлений против человечности и военных преступлений. Всего к лишениям свободы были приговорены не мене 50 российских граждан.

«Таким образом, литовские судьи нарушили один из общепризнанных принципов международного права и уголовного процесса - недопустимости придания уголовному закону обратной силы. Очевидно, что такое решение не имеет ничего общего с понятием и целями правосудия», - заявили в следкоме.

В действиях вышеуказанных литовских судей следствие усматривает признаки преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудных приговора). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.