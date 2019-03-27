Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года. За военные преступления и преступления против человечности бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно приговорен к 10-ти, а бывший офицер КГБ Михаил Головатов – к 12-ти годам лишения свободы, сообщает Delfi.

Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы. Приговор оглашен в отношении 67-ми граждан России, Беларуси и Украины, они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет. Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать. Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.



Мель приговорен к семи годам лишения свободы. В срок наказания засчитан срок его задержания, поэтому, если приговор не будет изменен, он выйдет на свободу через два года.

Иванов осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу – в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста. Иванов не согласен с приговором, его адвокат обещала его обжаловать.

Генпрокуратура Литвы предлагала наказать бывшего министра обороны СССР Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением. Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.

На оглашение приговора в суд обещает прибыть и первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис.

По причине большого интереса в зал заседания суда были допущены лишь заранее зарегистировавшиеся лица, поэтому российские дипломаты и часть журналистов оказались за дверьми.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

