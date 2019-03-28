Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обратилась к руководителям ПАСЕ в связи с новой волной репрессий в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил председатель постоянной делегации, народный депутат Украины Владимир Арьев.

«Украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с новой волной репрессий временной оккупационной «власти» Крыма против крымских татар. Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы», - написал он в Facebook.

Арьев добавил, что аналогичное обращение направлено комиссару СЕ по правам человека Дуни Миятович.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек.