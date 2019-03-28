Украинский боксер Александр Усик не будет отстаивать титул чемпиона мира по версии WBA против россиянина Дениса Лебедева.

«Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжелую весовую категорию. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. И я отказываюсь от пояса. Я не хочу, чтобы он просто так у меня был. Пусть ребята за него боксируют, это нормально. Денису и всем остальным желаю успехов. Боксируйте, завоевуйте, всем добра», - рассказал он в Instagram.

Таким образом, Усик утратил звание абсолютного чемпиона мира, которое он добыл летом прошлого года в Москве, выиграв Всемирную боксерскую серию. Сейчас Александр готовится к дебюту в супертяжах. Его следующий поединок состоится 18 мая в США, а соперником должен стать Карлос Такам.