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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести обязательную защиту своего титула против россиянина Дениса Лебедева.

Как сообщает 112 Украина со ссылкой на ESPN, российский ветеран является обязательным претендентом на пояс, который сейчас находится у Усика. Торги за проведения поединка назначены на 28 марта. Но ожидается, что команда Усика в них не будет принимать участие, так как украинец планирует переход в супертяжелый вес. Его дебют в хэвивейте состоится 18 мая в Чикаго.

В случае отказа Усик потеряет статус абсолютного чемпиона мира, потеряв пояс WBA. В этом случае  Лебедев сразится за вакантный титул с непобедимым Лоуренсом Околли.

Ранее сообщалось, что первым соперником Усика в супертяжах станет россиянин Александр Поветкин, но сторонам не удалось договориться.  
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