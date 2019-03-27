Министерство внутренних дел проверило все избирательные участки на фактор безопасности. Об этом на брифинге журналистам сообщил глава координационного штаба МВД Иван Стойко, сообщает 112 Украина.

«Сейчас все участки проверены на фактор безопасности. Имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, запасные выходы и тому подобное. И сейчас, если говорить о дне тишины, который наступит в субботу, а после с 8:00 до 20:00 будут проходить выборы в Украине, мы все будем на своих рабочих местах и будем готовы выехать или вылететь на других средствах в любую точку Украины на ту или иную нестандартную ситуацию, если она возникнет», - сказал Стойко.

Также он отметил, что правоохранители работают превентивно, делают все для того, чтобы не допустить таких ситуаций.

Напомним, с 25 марта все центральные органы исполнительной власти, входящие в систему Министерства внутренних дел, перешли на усиленный режим работы за неделю до выборов президента Украины.

В день голосования к охране правопорядка в стране будут привлечены более 134 тысяч сотрудников МВД.