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В день голосования будут привлечены более 134 тысяч сотрудников МВД. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совместного брифинга с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, главой Службы безопасности Василием Грицаком и председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук, сообщили ForUm’у в пресс-служба МВД.

«Сегодня на совещании мы обсудили текущие вопросы избирательного процесса. В частности, обеспечение общественной безопасности и порядка на территории государственного предприятия «Полиграфкомбинат Украина» на период изготовления избирательных бюллетеней для голосования, охрану избирательных бюллетеней во время их транспортировки, обеспечение общественной безопасности на избирательных участках», - сообщил Аваков.

Он также отметил, что в день выборов будет привлечен 134 381 сотрудник МВД по всем направлениям избирательного процесса.
ForUm

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