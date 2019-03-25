Все центральные органы исполнительной власти, входящие в систему Министерства внутренних дел, перешли на усиленный режим работы за неделю до выборов президента Украины, сообщает департамент коммуникации МВД.

Как сообщил первый заместитель министра внутренних Сергея Яровой, еще за несколько месяцев до президентских выборов подразделения МВД провели ряд подготовительных мероприятий. Поэтому для обеспечения правопорядка во время проведения выборов была отработана организация и координация работы между всеми службами ведомства на местах.

«Мы обеспечили охрану 199 окружных избирательных участков. Привлечено около 400 полицейских. Начал работу межведомственный оперативный штаб. В его состав вошли представители всех подразделений министерства, которые отслеживают, анализируют ситуацию для принятия соответствующих решений. С сегодняшнего дня весь личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы», - отметил Сергей Яровой.

Он также добавил, что к обеспечению правопорядка во время волеизъявления граждан будет привлекаться более 135 400 правоохранителей, из них более 72 500 - именно полицейских.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что руководители структурных и территориальных подразделений будут нести персональную ответственность за ненадлежащее реагирование на любые нарушения во время выборов.

«Подчеркиваю для руководителей полиции на местах: полная ответственность за обеспечение безопасности во время волеизъявления граждан возлагается именно на нас с вами. Только полиция несет ответственность за безопасный процесс. Ваша реакция на каждое нарушение должно быть мгновенной в соответствии с действующим законодательством», - акцентировал глава Нацполиции.

Заместитель председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что еще накануне выборов внимание полицейских должно быть акцентировано на двух этапах. Первый касается перевозки бюллетеней из окружных в участковые избирательные комиссии, а второй - с прекращением правонарушений, которые могут быть совершены в так называемый «день тишины».

«Уже сейчас организуйте действенное взаимодействие с главами окружных и участковых избирательных комиссий, уточните время перевозки бюллетеней. Мы должны полностью исключить случаи любых шероховатостей и пресекать правонарушения, связанные с избирательным процессом», - обратился заместитель председателя Нацполиции к полицейским.

Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Составлено 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам полицейские открыли уголовные производства.

Напомним, сотрудники полиции взяли под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии с целью недопущения нарушений во время выборов.