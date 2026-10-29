В Україні 29 жовтня переважно без опадів, до +17°

В Україні у четвер, 29 жовтня, буде хмарно з проясненнями, опади ймовірні в окремих областях, вночі 2-8° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 17°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"29 жовтня синоптичну ситуацію в Україні все ще визначатимуть поле високого тиску від антициклону зі сходу та циклонічність над Чорним морем, проте саме остання короткочасно стане головною, що й зумовить особливість погоди, оскільки побільшає дощів. В Україну поширюватиметься дещо прохолодніше повітря, проте температура ще не зазнає відчутних змін: захмарене небо та висока вологість вночі зберігатимуть його від сильнішого охолодження, а вдень перешкоджатимуть гарному прогріванню", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у південній частині, більшості центральних та північних областей пройдуть помірні, вночі у південних областях місцями значні дощі; на решті території без істотних опадів.

У західних, місцями у Житомирській та Вінницькій областях вночі та вранці туман.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, у південній частині до 13°; вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні та сході країни 12-17°.

У Києві та області 29 жовтня прогнозуються дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°; на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.