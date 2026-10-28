ЧС-2026 зі спортивної боротьби: Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою

Українка Анастасія Алпєєва виграла чемпіонат світу зі спортивної боротьби, який проходить в Астані (Казахстан).

У вирішальній сутичці вагової категорії до 76 кг Алпєєва перемогла Каджал з Індії - 8:6.

На шляху до фіналу Алпєєва упевнено перемогла суперниць з Білорусі (8:1), США (6:4) та Туреччини (11:0).

Соломія Винник (65 кг) та Оксана Лівач (50 кг) зупинилися за крок від п'єдесталу. Олександра Хоменець (57 кг) завершила боротьбу у чвертьфіналі.

Нагороди світової першості 29-30 жовтня також розіграють українки Марія Єфремова (53 кг), Наталія Клівчутська (55 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Манола Скобельська (68 кг) та Надія Соколовська (72 кг),

ForUA зазначає, чемпіонат світу з вільної, жіночої та греко-римської боротьби триватиме до 1 листопада.