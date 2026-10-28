Мелоні заморозила новий пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністер Італії Джорджа Мелоні заморозила відправку тринадцятого пакета військової допомоги Україні в очікуванні результатів проміжних виборів до Конгресу США.

Чергова партія військової допомоги наразі повністю готова, проте графік її передачі Києву досі не затверджений. Остання партія італійського озброєння надійшла в Україну 10 місяців тому, повідомляє Іl Giornale d'Italia.

В італійському уряді наголошують, що про повну відмову від допомоги не йдеться.

Передачу допомоги постійно відтерміновують: спершу паузу пояснювали перенесенням термінів із липня на вересень, згодом очікуванням з'їзду партії "Ліга", а тепер – американські проміжні вибори.

Політичний календар США стає новим орієнтиром у цьому італійському очікуванні. Однак не зазначається, які саме результати виборів могли б сприяти ухваленню рішення, так само як не передбачено негайної відправки допомоги одразу після голосування.

Затягування відправки військової допомоги Україні створює напругу в Палаццо Кіджі та ставить під загрозу зобов'язання, які Мелоні взяла перед президентом Володимиром Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном.

Публічно в італійському уряді продовжують повторювати, що "підтримка України триватиме". Водночас посадовці не називають ані дати постачання, ані переліку перешкод, які необхідно подолати для розблокування пакета.

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