﻿
Полiтика

Путін провів тривалу розмову про історію з лідерами Фінляндії й Норвегії

Путін провів тривалу розмову про історію з лідерами Фінляндії й Норвегії

Під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре лідер РФ Володимир Путін, замість обговорення припиення війни, майже весь час розповідав про історичні першопричини конфлікту з Україною.

Путін присвятив більшу частину своєї телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії тому, щоб прочитати їм лекцію з середньовічної слов'янської історії, підкресливши тим самим труднощі, з якими стикається Європа, намагаючись відстояти свою позицію на майбутніх мирних переговорах з Росією, повідомляє Financial Times.

Як повідомив Стубб фінським ЗМІ, розмова, яка мала тривати менше півгодини – затяглася на 90 хвилин.

Замість обговорення головних питань щодо припинення війни, Путін виголосив перед лідерами північноєвропейських країн довгу тираду про "першопричини конфлікту", як це називають у Кремлі.

Перспектива негайного припинення вогню – головна вимога України для початку процесу мирного врегулювання – майже не обговорювалася.

Лідери країн Північної Європи, за словами одного з них, вирішили не перебивати Путіна під час його "історичного екскурсу", щоб зрозуміти, наскільки серйозно він налаштований на діалог з Європою.

Це стало першою розмовою очільника Кремля з будь-ким із європейських союзників України з липня минулого року, коли Путін спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Фото: The Page.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаФінляндіяНорвегіястуббпутінСтёре
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Швеції затримали ексдепутата, якого в Україні підозрюють у держзраді
Полiтика 27.10.2026 20:05:59
У Швеції затримали ексдепутата, якого в Україні підозрюють у держзраді
Читати
Хто руйнує 158-й навчальний центр штурмових військ ЗСУ: хроніка системної кризи
Війна 27.10.2026 19:55:27
Хто руйнує 158-й навчальний центр штурмових військ ЗСУ: хроніка системної кризи
Читати
В Олешках готують гуманітарну місію, режим тиші триватиме до 1 листопада
Війна 27.10.2026 17:01:24
В Олешках готують гуманітарну місію, режим тиші триватиме до 1 листопада
Читати

Популярнi статтi