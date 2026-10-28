Путін провів тривалу розмову про історію з лідерами Фінляндії й Норвегії

Під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре лідер РФ Володимир Путін, замість обговорення припиення війни, майже весь час розповідав про історичні першопричини конфлікту з Україною.

Путін присвятив більшу частину своєї телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії тому, щоб прочитати їм лекцію з середньовічної слов'янської історії, підкресливши тим самим труднощі, з якими стикається Європа, намагаючись відстояти свою позицію на майбутніх мирних переговорах з Росією, повідомляє Financial Times.

Як повідомив Стубб фінським ЗМІ, розмова, яка мала тривати менше півгодини – затяглася на 90 хвилин.

Замість обговорення головних питань щодо припинення війни, Путін виголосив перед лідерами північноєвропейських країн довгу тираду про "першопричини конфлікту", як це називають у Кремлі.

Перспектива негайного припинення вогню – головна вимога України для початку процесу мирного врегулювання – майже не обговорювалася.

Лідери країн Північної Європи, за словами одного з них, вирішили не перебивати Путіна під час його "історичного екскурсу", щоб зрозуміти, наскільки серйозно він налаштований на діалог з Європою.

Це стало першою розмовою очільника Кремля з будь-ким із європейських союзників України з липня минулого року, коли Путін спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Фото: The Page.