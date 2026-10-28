США постачають Україні 12 ракет для Patriot на місяць, – Зеленський

США протягом 2026 року постачали Україні 12 ракет-перехоплювачів для систем Patriot на місяць через війну на Близькому Сході.

Потреба України становить близько 150 ракет для перехоплення балістичних цілей щомісяця, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Весь 2026-й рік Україна отримує від США 12 ракет для "петріотів" на місяць. Коли вже підходить до кінця цей рік, я можу про це відкрито говорити. Тим більше, всі й так це вже зрозуміли – по кількості збиттів, яких, на жаль, мало. Безумовно, мої домовленості з іншими країнами вплинули на кількість ракет для "петріотів", які мала Україна. Але від Америки ми отримували 12 ракет на місяць. Причина – Близький Схід. І уявіть собі: ви можете розраховувати від Америки на 150 ракет на рік, а збивати повинні 150 балістичних ракет в місяць", – сказав президент Володимир Зеленський.

Фото: ОП.