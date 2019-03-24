Министр юстиции Франции Николь Беллубе рассказала сколько участников движения «желтых жилетов» были осуждены с ноября 2018 года, когда в стране начались акции протеста. Об этом сообщает BFM TV.

По данным Беллубе, с начала манифестаций, 17 ноября 2018 года, французские суды вынесли приговоры почти 2 тысячам протестующих. Почти в половине случаев демонстранты были наказаны реальным сроком тюремного заключения. Также некоторым лицам запрещено в ближайшее время посещать Париж.

«В 40% случаев нарушители закона наказаны реальными сроками тюремного заключения, а в отношении остальных 60% применены другие меры. В частности, этих людей осудили на обязательные общественно полезные работы или в отношении них вынесены условные тюремные сроки», - рассказала министр.

Отмечается, что продолжительность сроков заключение манифестантов - от 1 месяца до 3 лет. Сейчас на рассмотрении судей находятся дела о привлечении к ответственности еще 1800 человек.

Кроме того, за рассмотренными делами 390 человек были направлены в тюрьму из зала суда или сразу после задержания.

Напомним, в субботу, 23 марта, несмотря на запрет на проведение демонстраций, участники движения «желтых жилетов» вышли на антиправительственные акции протеста в Париже и еще нескольких городах Франции.