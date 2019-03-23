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Французские правоохранительные органы задержали в Париже 31 участника очередной акции протеста «желтых жилетов», сообщает в субботу газета «Фигаро».

О каких-либо значительных происшествиях не сообщается. В районе Елисейских полей, где манифестация была ранее запрещена, протестующих нет.

На площади Данфер-Рошро, с которой должно начаться шествие демонстрантов, собралось несколько десятков человек, отмечает газета.

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября 2018 года. Акции организовывались движением «желтых жилетов», основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Напомним, Макрон исключил разгон протестов в Париже с помощью армии.
ForUm

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