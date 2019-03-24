В понедельник, 25 марта, в Украине будет от 2° мороза до 3° тепла, на юге до +6°.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

В Карпатском регионе, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской области 25 марта ожидается небольшой дождь, на высокогорье Карпат - с мокрым снегом. На остальной территории синоптики не прогнозируют существенных осадков.

Облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге до 6° тепла; днем 7-12° тепла.

В Киеве 25 марта облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​8-10° тепла.

В Киевской области осадков в понедельник тоже не прогнозируют. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​7-12° тепла.

26-27 марта обещают дождь в восточных и Днепропетровской областях. В западных, северных областях - временами с мокрым снегом. В Карпатах небольшой снег. 27 марта ночью в центральных, днем ​​в западных, северных и Винницкой области без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, 27 марта в западных, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза; днем 4-9° тепла, 26 марта на Закарпатье и юге Украины до 12° тепла.

В Карпатах температура ночью 26 марта 2-6° мороза, 27 марта 3-8° мороза.

В столице 26 марта ночью возможен небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​27 марта без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 26 марта 0-5° тепла, 27 марта 0-5° мороза; днем - 4-9° тепла.

28 и 29 марта Украина обещают преимущественно сухую погоду, только в восточных областях днем ​​29 марта небольшие осадки. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза; днем 28 марта - 3-9° тепла, 29 марта +6-11°.

В столице - без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 28 марта 3-8° тепла, 29 марта +6-11°.

Напомним, в результате шквалистого ветра в ряде областей Украины обесточено 94 населенных пункта.