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В результате шквалистого ветра в ряде областей Украины обесточено 94 населенных пункта. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате шквалистого ветра и срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 94 населенных пункта в 6 областях. В частности, в  Сумской - 30, Полтавской - 16, Днепропетровской - 20, Черниговской - 13, Донецкой - 12, Запорожской - 3 населенных пункта.

Также сообщается, что в Чернигове ветром повредило крышу магазина и кровлю офисного здания. В поселке Анисов Черниговского района повреждено покрытие крыши школы. В результате урагана в Чернигове пострадавших нет.  

Кроме того, за сутки подразделения ГСЧС убрали более 60 поваленных деревьев.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 23 марта в Украине ожидается ухудшение погоды, а в некоторых областях пройдут дожди с мокрым снегом.
ForUm

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